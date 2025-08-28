Войниците да служат до придобиване право на пенсия?

Булфото

Един от задаваните въпроси при общественото обсъждане на подготвените от МО изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили е за неравнопоставеност между военнослужещите, с оглед на невъзможността на войниците да служат до пенсионна възраст, пише otbrana.com.

Както е по Закона за нормативниет актове след приключване на обществената консултация, съставителят на проекта публикува справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Мотивите за неподкрепа на това предложение са следните: „Войнишкият състав обозначава най-ниската категория военнослужещи в армията. Това са лицата, които не притежават командни функции (или само минимални такива) и изпълняват заповеди на по-висшестоящите. Те обикновено са основната маса в армията и носят основната тежест при изпълнение на задачи – както в мирно време, така и по време на бойни действия. Затова и изискванията към възрастта им са най-рестриктивни. За срока на изпълнение на военна служба по подписания договор, на основата на взаимна политика на способности се дава възможност за повишаване на квалификацията на войниците (матросите) и повишаването им във военно звание от друга категория (офицер или сержант/старшина), с които да придобие възможност за пенсиониране по КСО“.

