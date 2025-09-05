Впрегнаха затворници в битката за водата на Плевен

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Затворници са изкарани от килиите, за да помагат в борбата с безводието в Плевенско.

Лишените от свобода, както и и военнослужещи ще почистват напоителните канали, които служат за оросяване на водоизточници. Това стана ясно по време на редовното заседание на кризисния щаб в града, информира Нова телевизия.

Разчиства се канал от 6 км, по който ще бъде пусната вода, която трябва да ороси кладенците и да направи възможно достигането на вода до помпените станции, а резултата се очаква след две седмици. Две седмици е и срока, който си поставиха от ВиК – Асоциацията водният режим в Плевен да бъде облекчен.

От кризисния щаб отчетоха напредък и по отстраняването на авариите в Плевен. Ремонтът на тази, в промишлената зона на града, която ви показахме – е спестила 15 литра в секунда изтичане на питейна вода. Очакванията са режимът да бъде облекчен съвсем скоро.

