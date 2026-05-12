Връчиха "Златна палма" на режисьора Питър Джаксън

кадър: Gage Skidmore

Новозеландският режисьор Питър Джаксън, създател на фентъзи поредицата „Властелинът на пръстените”, получи почетна „Златна палма” на церемонията за откриването на кинофестивала в Кан, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли официално дадоха началото на филмовия форум, предава БТА.

Това събитие „ни позволява да се срещнем и да се свържем“ един с друг, отбеляза Гун Ли.

„Вярвам, че киното винаги е било акт на съпротива, защото разказваме истории, а историите са това, което прави една цивилизация“, каза Джейн Фонда, цитирана от АФП.

Почетната „Златна палма” Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо във „Властелинът на пръстените“. Той отбелязва, че животът му е разделен между „преди и след" момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18-годишна възраст. „Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал“, обърна се Ууд към Джаксън.

Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че ... „Златна палма” е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля“, цитиран от Ройтерс. Според него „аз не съм човек, който би получил „Златна палма“.

Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото – в края на 80те години за дебютния филм „Лош вкус" (Bad Taste), продаден в около петдесет държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто – през 2001 г., за да покаже първите кадри от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" - момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва АФП. „Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен“, каза той. Двете трилогии на Питър Джаксън - "Властелинът на пръстените" и "Хобит", адаптирани по творбите на Дж. Р. Р. Толкин, го утвърдиха като режисьор на грандиозни проекти, припомня БТА.

На Джаксън беше посветено и изпълнение на песента Get Back – препратка към високо оценения му документален филм от 2021 г. за „Бийтълс“. Режисьорът седеше вдясно на сцената и си тананикаше, отбелязва Асошиейтед прес.

Тазгодишното 79-о издание на филмовия фестивал в Кан започна във вторник, като политиката, изкуственият интелект и променящите се приоритети на Холивуд заемат водещо място, отбелязва Асошиейтед прес.

Шотландският сценарист Пол Лавърти, известен с филмите си с режисьора Кен Лоуч, засегна и политически теми на пресконференцията на журито. Той говореше за определения от него като „геноцид в Газа“.

Деветчленното жури е председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, който каза, че политиката и киното вървят ръка за ръка. „Изкуството и политиката не са концепции, които са в конфликт една с друга“, заяви той. „Не може да се дисквалифицира филм под претекст, че има политическо послание. Точно както не може да се отхвърли филм, защото не е достатъчно политически“.

Сред останалите членове на журито са Клое Чжао, Стелан Скарсгард, Рут Нега и Деми Мур, която преди две години бе аплодирана в Кан за завръщането си на екрана във филма „Веществото“. Мур засегна темата за изкуствения интелект, която вече доминира в разговорите на тазгодишния фестивал.

Това, което липсва в Кан, предизвиква не по-малко вълнение от присъстващите. Холивудските филмови студия отсъстват почти напълно тази година, отбелязва Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Неотдавнашни блокбастъри като „Топ Гън: Маверик“ и „Елвис“ се появиха на предишни издания на фестивала, тази година студийните филми бяха отблъснати или от опасенията за неблагоприятен прием, или от високите разходи за пристигането на големи звезди на Лазурния бряг.

Фестивалният директор Тиери Фремо е на мнение, че Холивуд „се преобразува“ на фона на предложеното придобиване на „Уорнър брос дискавъри“ от „Парамаунт скайдас". „Надявам се студията да се върнат“, каза Фремо пред репортери в понеделник.

Кан се прослави повече с дългите си овации, отколкото с освиркванията, отбелязва Асошиейтед прес.

Тази година на сцената ще излязат много известни режисьори. Сред тези, които ще представят нови филми, са Педро Алмодовар („Горчива Коледа“), Джеймс Грей („Хартиеният тигър“), На Хон-джин („Надежда“), Павел Павликовски (Fatherland) и Рюсуке Хамагучи (All of a Sudden).

Макар в Кан да ги няма големите холивудски студиа, няма да липсват звезди. През следващите две седмици се очаква да се появят Кристен Стюарт, Барбра Стрейзанд, Адам Драйвър, Хавиер Бардем, Майкъл Фасбендер, Кейт Бланшет, Рами Малек, Себастиан Стан, Сандра Хюлер и много други, допълва Асошиейтед прес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!