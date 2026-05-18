Връчват награда "Варна" на 25 изявени личности и творчески колективи на 21 май

Снимка Община Варна

На 21 май, четвъртък, ще се състои тържествената церемония по връчването на Награда „Варна“. По традиция събитието е в навечерието на 24 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Отличените са заслужили дейци на образованието и науката, културата и изкуството със запомнящи се постижения през предходната 2025 година.

С решение на Общинския съвет бяха присъдени общо 25 награди на изявени личности и творчески колективи: 7 награди „Варна” на дейци на културата и творчески формации, 10 награди „Варна” в системата на предучилищното и училищно образование и 8 награди „Варна” в сферата на науката и висшето образование.

1. „Литература“: Валентин Димитров за цялостната му творческа активност и принос към съвременния литературен процес.

2. „Театър“: Държавен куклен театър – Варна за създаването на първия в България „воден“ спектакъл за деца – „Приключенията на малката рибка Бльок“.

3. „Театър“: Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна за сценичната адаптация на „Време разделно“.

4. „Опера“: Държавна опера – Варна за първата в България постановка на „Русалка“ от Антонин Дворжак.

5. „Танц“: балетната трупа към Театрално-музикален продуцентски център – Държавна опера – Варна за спектакъла „Снежанка и седемте джуджета“.

6. „Кино“: Регионален телевизионен център – Варна за постпродукцията на филма „Храбрият оловен войник“.

7. „Архитектура“: Камара на българските архитекти – Регионална колегия Варна за проекта „Невидимият град“, който създава дигитални и физически модели на изгубени архитектурни обекти от културно-историческото наследство на морската столица.

8. „Ученик на годината“ в областта на хуманитарните науки: Богдан Алексиев от XII „А“ клас на Първа езикова гимназия.

9. „Ученик на годината“ в областта природо-математическите науки: Александър Желязков от XII клас на Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“.

10. „Ученик на годината“ в областта на професионалната подготовка: Иван Иванов от Спортно училище „Георги Бенковски“, национален състезател по тенис и носител на редица престижни отличия, сред които първо място на US Open при младежите в САЩ.

11. „Учител на годината“ в областта на основното образование: Милена Кирилова от ОУ „Петко Р. Славейков“.

12. „Учител на годината“ в областта на средното образование: Калин Тодоров – учител по информатика и информационни технологии в СУ „Пейо Яворов“.

13. „Учител на годината“ в областта на професионалната подготовка: Златин Вълчев от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

14. „Колектив на годината“ в областта на предучилищното образование: Детска градина №9 „Ален мак“ с директор Бояна Йорданова.

15. „Колектив на годината“ в областта на средното училищно образование: Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ с директор Жечка Георгиева

16. „Колектив на годината“ в областта на средното училищно образование: Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ с директор Гергана Япаджиева.

17. „Колектив на годината“ за най-голям ръст спрямо предходната година по показатели от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити: Средно училище „Любен Каравелов“ с директор Димитринка Георгиева.

18. „Хуманитарни науки“: гл. ас. д-р к.д.п. Дилян Димитранов за научните му разработки, свързани с анализ на нефтени разливи и методи за почистването им в Черно море.

19. „Хуманитарни науки“: творчески екип с ръководител капитан III ранг гл. ас. д-р Илиян Илиев за проекта „Автоматизирана система за безопасна плажна зона“.

20. „Природни науки“: проф. инж. Кристина Близнакова за внедряването на високотехнологични методи за ранна диагностика на карцином на млечната жлеза.

21. „Природни науки“: екипа на проекта TRANSTEM – „Транслационна биология на стволовите клетки“ за приноса му към развитието на транслационната медицина и обучението на млади научни кадри.

22. „Обществени науки“: проф. д-р Станислав Иванов за принос към изследванията в сферата на изкуствения интелект, роботиката и автоматизацията.

23. „Обществени науки“: научен екип с ръководител доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец за постиженията в учебната и научноизследователската дейност на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

24. „Технически науки“: доц. д-р инж. Тихомир Доврамаджиев за книгата „3D Digital Design in Ergonomics and Human Factors“ и приноса му към развитието на науката и образованието.

25. „Технически науки“: Научен екип с ръководител доц. д-р инж. Валентин Гюров за постигнатите резултати по проекта „Национален център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“.

Награда „Варна“ е учредена през далечната 1965 г. с решение на градския съвет на Варна да се връчват ежегодни награди за стимулиране на творчеството на варненските автори в различните направления на културата и изкуството. Решението е Награда „Варна“ да се присъжда на произведения с високи художествени качества, създадени в рамките на предходната календарна година. 61 години по-късно традицията продължава, като престижната награда се връчва на заслужилите варненци, допринасящи за културното и духовно израстване на нашия град.

Тържествената церемония ще се състои от 11:00 ч. на Сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. Наградите ще бъдат връчени от кмета на Община Варна Благомир Коцев и от председателя на Общинския съвет Христо Димитров. Всички наградени ще заемат своите места и на специално изграден подиум на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ по време на празничното шествие на 24 май, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!