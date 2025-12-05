Връчват приза "Спортист на Варна" на 16 декември

Булфото

Призът „Спортист на Варна“ ще бъде връчен на тържествена церемония в Юнашкия салон на 16 декември (вторник). Тя е организирана от дирекция „Спорт“ към Община Варна, като класирането на номинираните спортисти и отбори се прави чрез анкета сред спортните журналисти в града. Носителите на отличието трябва да бъдат определени до 10 декември, а на своето последно за годината заседание днес членовете на Обществения съвет по спорт също дадоха своето експертно становище и препоръки по отношение на номинациите. На срещата присъства и кметът Благомир Коцев, под чието ръководство работи консултативният орган, съобщиха от общинската пресслужба.

Гласувано бе тенисистът Иван Иванов да бъде включен в категория „мъже“ при номинирането за олимпийските спортове – индивидуално, за да има право да участва в класирането за най-високото спортно отличие на Варна. Изтъкнато бе, че той е шампион в два от турнирите на големия шлем – Уимбълдън и Ю Ес Оупън и трети на Ролан Гарос, като същевременно завършва годината като номер 1 в Световната ранглиста до 18 г. и е избран за най-талантливия 17-годишен състезател в света. Иванов вече е носител на общинските награди в категория "Младо дарование".

Членовете на съвета гласуваха да бъде изготвена нова наредба и да бъдат прецизирани критериите за номиниране на индивидуални спортисти и отбори във връзка с постигнатите резултати и значимостта на състезанията, която да влезе в сила от следващата година. Гласувано бе още предложението - от Обществения съвет по спорт да бъдат освобождавани онези негови членове, които без уважителни причини са пропуснали три последователни заседания на консултативния орган.

Съветът единодушно прие и нов член - Огнян Илиев, дългогодишен капитан на националния отбор за Купа „Дейвис" и главен треньор на ТК "Черно море - Елит". Гласувано бе още тази година носители на общинската награда „Юнак“ за цялостен принос да бъдат Мария Чиприянова – доайен на българската художествена гимнастика и почетен гражданин на Варна, президент на СК "Чар ДКС", която тази година навърши 90 години и на Венцеслав Гечев – легенда в женския баскетбол, който отбеляза своята 80-годишнина.

Общественият съвет подкрепи предложение да бъде изпратено Отворено писмо до Министерството на спорта, до Министерството на регионалното развитие и до Областна администрация – Варна, с което да се информира за имотния спор между Община Варна и Икономически университет-Варна относно собствеността на част от Гребна база „Сия Нейкова“. Писмото ще бъде изпратено и до ръководството на ИУ. Заместник-кметът Илия Коев изрази готовност Община Варна да подпише меморандум с учебното заведение за ползване за тренировки на студентите. Председателят на гребния клуб „Черно море" Мирослав Димитров запозна присъстващите подробно с историята на казуса.

Излъчен беше и състав на работна група, която да работи активно по подготовката за провеждането на Европейското първенство по художествена гимнастика през май 2026 г. Решено бе още да се стартира процедура и да бъдат проведени разговори с директори на общински училища, спортни клубове и експерти от РУО-Варна за взимане на решение относно използването на спортните салон в училищата в извънучебно време.

В началото на заседанието на съвета от общинската спортна дирекция определиха изминалата 2025 година като най-добрата за спорта във Варна във връзка с по-доброто финансиране на спортните клубове в града, както и с броя и мащаба на проведените спортни мероприятия.

