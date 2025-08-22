Връща се в БТВ

Кадър БТВ

Лудия репортер влиза със своята непредвидимост и обръща играта със своето присъствие.

В имението на тайните, където усмивката може да се окаже по-страшно оръжие от нож в гръб, влизат последните петима участници. Пъзелът в „Traitors: Игра на предатели“ е напълно подреден и готов да грабне зрителите със своя невероятен сблъсък на характери, стратегии и прикрити намерения. Последните петима, който ще пристъпят в имението на тайните вече са ясни. Певецът Тома, влиза със своята неизчерпаема страст към игрите, която може да се превърне в неговата най-голяма сила или слабост. Мая Пауновска – „златното момиче“ и призната за най-добър стратег в „Островът на 100-те гривни“ – пази тишина, зад която винаги се крият десетки ходове напред. Йордан Белев, майсторът на илюзиите, познава лъжата като професия и ще я превърне в най-силното си оръжие.

