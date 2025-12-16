Вратар напусна „соколите“

Снимка: Булфото

Резервният вратар на Спартак Варна Илия Шаламанов-Тренков напусна отбора. Той се е разбрал с ръководството да разтрогне своя договор по взаимно съгласие.

През есента Илия игра само в два мача на „соколите“ за Купата. Той пази при победата 3:1 в Ямбол и при загубата с 0:2 от Ботев Пловдив.

Плановете на стража са да се завърне в Австралия при семейството си и да продължи с футбола там.

Разбра се още, че мениджъри вече са предложи на треньора на варненци Гьоко Хаджиевски няколко вратари. Единият от тях е словенец и е пазил на Етър.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!