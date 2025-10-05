Вратарска грешка коства победата на Добруджа в мача с Арда

Снимка: Булфото, архив

Арда (Кърджали) постигна трета победа в първенството на efbet Лига и тя дойде в 11-ия кръг при гостуването на новака Добруджа с 2:0. Домакините остават пък на последното 16-о място в класирането само със 7 точки, докато кърджалийци с 12 точки се изкачват в средата на класирането, посочва БТА.

Домакините, притиснати до стената заради негативна поредица от резултати, започнаха активно, но бяха наказани в 21-ата минута. Много сериозна грешка на вратаря Галин Григоров позволи на Арда да открие резултата чрез Бирсент Карагарен. Густаво Каскардо изрита дълга топка от своята половина и прехвърли целия терен, топката тупна пред наказателното поле, а вратарят Григоров излезе да изчисти с глава. Но не успя да прецени летежа на топката и тя го прехвърли, за да остави Карагарен сам на празна врата.

Този гол смути домакините и те можеха да инкасират още един гол, но в 28-ата минута вратарят Григоров спаси изстрела на Георги Николов. Едва в края на първото полувреме добруджанци създадоха първата си добра възможност. Вратарят Господинов обаче внимаваше и спаси изстрела на Димитър Пиргов, посрещнал топката след центриране от ъглов удар.

В 59-ата минута Антон Иванов пропусна много добра ситуация за гол. Отлично включилият се след почивката Милчо Ангелов влезе по дясното крило, елиминира бранител и подаде в малкото наказателно поле на Иванов, но младото крило изненадващо не успя да уцели вратата.

Шест минути по-късно Ивелин Попов пропусна да удвои аванса на гостите, след като получи удобна топка от Светослав ковачев. Бившият капитан на националния отбор на България обаче стреля в тялото на вратаря Григоров.

В последните пет минути добруджанци се вдигнаха на последен щурм. Антон Иванов и Милчо Ангелов пропуснаха две възможности в рамките на 120 секунди.

В края на шестте добавени минути резервата Вячеслав Велев вкара втория гол за гостите на празна врата. Целият отбор на Добруджа, в това число и вратарят Григоров, се бяха включили при изпълнение на ъглов удар. Гостите изчистиха топката и на празна врата Велев прати топката в мрежата.

Съставите:

Добруджа (Добрич): Галин Григоров, Богдан Костов (46 - Милчо Ангелов), Димитър Пиргов, Ди Матео Ловрич (78 - Красиян Колев), Матеус Леони, Анхел Пинеда, Лукас Кардозо (81 - Аарон Апия), Томаш Силва, Айкут Рамадан (46 - Ивайло Михайлов), Антон Иванов, Андриан Димитров (67 - Малик Фол)

Арда (Кж): Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Давид Акинтола, Емил Виячки, Феликс Ебоа Ебоа, Димитър Велковски, Светослав Ковачев (81 - Атанас Кабов), Лъчезар Котев, Ивелин Попов (67 - Серкан Юсеин), Бирсент Карагарен (67 - Андре Шиняшики), Георги Николов (46 - Антонио Вутов)

