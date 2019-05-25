Вратарят Иван Дюлгеров: Чист съм пред себе си и пред Господ

Вратарят Иван Дюлгеров, за който вчера бе обявено, че вече не е част от отбора на "моряците", излезе с кратък коментар на своята стена във "Фейсбук".

Младежкият национал е в групата от футболисти, които бяха освободени от клуба заради съмнение за симулативна игра в мача срещу ЦСКА-София (1:3).

"Чест, морал, достойнство! Истината ще възтържествува! Чист съм пред себе си, чист пред Господ", написа младият вратар.

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