Вратарят на Ботев Пловдив е със съмнения за мозъчно сътресение

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов е със съмнения за мозъчно сътресение, съобщиха от клуба. Както е известно, стражът пострада, след като бе уцелен в главата с бутилка в градското дерби с Локомотив.

Наумов е преминал обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата и вече трети ден продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане.

Според лекарските препоръки, вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес, предава БНР.

Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Добруджа на стадион “Христо Ботев”.

Утре Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението, информираха още от Ботев Пловдив.

