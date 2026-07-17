Вратарят на ЦСКА: Не за първи път ме целят с бутилки във Великобритания

Стопкадър: Dsport

Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов говори за неприятната ситуация в края на мача, когато бе замерян с предмети от трибуните, а фенове на Дери го заобиколиха на терена. ЦСКА победи с 2:1 на реванша срещу Дери Сити и се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа. Евтимов получи шанс да бъде титуляр, след като първият избор под рамката Фьодор Лапоухов не получи виза за Острова, пише БТА.

"Феновете на Дери не бяха щастливи, когато им вкарахме втория гол, имаше провокация, но хубаво е, че всичко свърши добре. Не за първи път ме целят с бутилки във Великобритания. Десет години съм играл тук и това е нормално. Попадението на Дери им даде криле, но успяхме да обърнем. При гола им бях блокиран, трябваше да се намеся по-добре.

Имам добър извеждащ пас и с Питас си говорихме на полувремето да опитаме тази комбинация и се радвам, че се получи.

Важното е, че продължаваме напред, целта е постигната, макар и по труден начин", коментира Димитър Евтимов.

Редактор "Екип на Петел",

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