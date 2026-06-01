Враца отбелязва 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му

Снимка Булфото

Специален ден за град Враца.

С тържествен митинг - заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му.

В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил.

Денят на почит ще започне с панихида за Ботев и четата му във възрожденския храм "Св. Възнесение". Възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на Войводата. Родолюбивата проява е наречена "С песни и стихове по Ботевата алея", пише БНТ.

Следобед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан - местността Йолковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи, пише novini.bg.

За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм "Св. Николай" в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви.

Кулминацията им е митингът - заря край паметника на Войводата в центъра на града вечерта.

