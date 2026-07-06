Временна блокада на движението заради забраната за тирове на ГКПП "Ивайловград – Кипринос"

Булфото

Жители на района на Ивайловград организираха протест на граничния пункт „Ивайловград - Кипринос“, като за кратки периоди ограничават движението през трасето. В демонстрацията участват хора, които настояват за премахване на ограничения за преминаване на тежкотоварни автомобили.

По думите на протестиращите на пункта са поставени пътни знаци, забраняващи движението на камиони с тегло над 3,5 тона и в двете посоки - както към Гърция, така и към България. Според тях това създава сериозни затруднения за местния бизнес, тъй като районът е предимно земеделски и транспортът на продукция е силно затруднен, предаде Нова телевизия.

Недоволството засяга не само превозвачите, но и туристическия сектор. Заради ограниченията автобуси с туристи и товарни автомобили са принудени да използват обходни маршрути през вътрешността на България по тесни и криволичещи пътища, което удължава пътуването с около 60 км. Според местните жители придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно.

Хората посочват, че след присъединяването на България към Шенген са очаквали ограниченията автоматично да отпаднат заради принципа на свободното движение. По тази причина са организирали подписка с над 500 подписа, която е изпратена до Агенция „Пътна инфраструктура“.

Протестиращите припомнят, че проблемът произтича от двустранна спогодба между България и Гърция от 2007 г., която ограничава преминаването на тежкотоварни превозни средства с цел опазване на инфраструктурата на гръцка територия, тъй като самият граничен пункт се намира от гръцката страна на границата. Те обаче смятат, че след влизането в Шенген тези ограничения трябва да бъдат преразгледани.

По думите им през последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния пункт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!