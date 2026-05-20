Временната комисия за правилника на НС прие спорни промени

Временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от народните представители, което е 48 депутати, прие временната комисия за правилника на парламента. Решението беше подкрепено с девет гласа „за“, четири гласа „против“ и без въздържали се, предаде БТА.

Досега предложение за създаване на временна комисия можеше да прави всяка една парламентарна група, без значение каква е нейната численост.

Не е по същество в комисии да се излагат изцяло партийни позиции, затова ако темата е значима трябва да намери значение в мнозинство. Опитваме се да отсеем важните проблеми, които могат да съберат повече от една парламентарна група, каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Тези комисии се превръщат в инструмент за контрол и проверка и трябва да се замислим по какъв начин Народното събрание ще упражнява такава дейност. Колко е важно да има анкетна комисия по конкретна тема определя мнозинството в пленарна зала, не е необходимо с правилника да ограничавате правата на народните представители да предлагат комисии, заяви Росица Кирова от ГЕРБ-СДС.

Мотивите не значат нищо, защото колко силно аргументирано е едно предложение не зависи от броя на депутатите, каза Божидар Божанов от „Демократична България“.

Правилникът трябва да брани възможността на опозицията и за нас тя трябва да остане. Анкетните комисии трябва да не зависят от сложни изисквания, обясни Атанас Славов от „Демократична България“.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ заяви, че отнемането на възможността една парламентарна група самостоятелно да свика комисия показва намерение, че колкото по-малко дебат има, толкова по-добре е това за управляващите.

Петър Петров от „Възраждане“ посочи, че се ограничава възможността за дебат по един въпрос и добави, че увеличението в броя на депутатите не би постигнало по-голяма аргументираност.

На днешното си заседание временната комисия за правилника за работа на Народното събрание прие още при изключителни случаи председателят на парламента може да предложи промяна в дневния ред, прие в. Досега това можеше да стане след консултации с парламентарните групи на председателски съвет.

Да предлагате точки в дневния ред без председателски съвет води до ескалация на напрежението, предупреди мнозинството Стою Стоев от парламентарната група "Продължаваме промяната".

Комисията прие извънредни заседания да могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа от насрочването им.

Проверка на кворум се извършва за време не по-малко от една минута чрез компютризираната система за гласуване преди откриване на заседанието. Председателят - във връзка с предстоящо гласуване - може да извърши по своя инициатива или до три пъти в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез компютризираната система за гласуване.

Предложения за включване на точки в предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание от народните представители и парламентарните групи до 17:00 ч. вместо до 18:00 ч., както е в момента, на деня, предшестващ пленарното заседание, на което ще се гласува предстоящата програма.

Според Стою Стоев от "Продължаваме промяната" целта на управляващите е да бъдат намалени възможностите на депутатите да внасят актове за разглеждане.

Работното време на НС е до 17:30 часа и служителите от администрацията не са длъжни да чакат народни представители да внасят след този час предложения, обясни председателят на ПГ "Прогресивна България" Петър Витанов.

По предложение на Петър Петров от "Възраждане" комисията прие след декларация да не могат да се правят лични обяснения или други процедури, съдържащи коментар, мнение и обсъждане по същество на съдържанието на изчетената декларация. При нарушение се налага наказание по правилника.

Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от една минута, вместо досегашните две, без да се засяга същността на главния въпрос, одобри комисията по правилника. Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до една минута.

Депутатите ще продължат обсъждането на правилата, по които ще работят, утре - 30 минути след края на редовното пленарно заседание.

