Временният старши треньор на Лудогорец: Футболистите се справиха отлично

кадър: Спортал

Временният старши треньор на Лудогорец Тодор Живондов обяви, че футболистите са се справили отлично с поставените от него към тях задачи. Ако е имало пропуски, не играчите, а той е виновен за тях, допълни още специалистът.

"Поздравявам футболистите. Всичко, което бях прланувал, те го изпълниха. Ако нещо не се получи, те нямат вина. Аз съм се съгласил да ги водя.

Всичко, което беше зададено като задача, те се постараха да го изпълнят.

Не мога да кажа, че е трудно. Всичко, което се постарахме да го дадем като задачи, те се постараха да го изпълнят. Ференцварош е доста силен. Можеше да постигнем и друг резултат, но ако техните ситуации бяха влезли, можеше да загубим и с по-тежък резултат.

Към края рискувмахме, но оставихме много пространства. Можеше някои неща да се случат по по-добър начин, но това не е заради футболистите, а заради мен", каза Живондов, предаде Спортал.

На пресконференцията той бе попитан и защо Чочев влезе чак в 71-ата минута, на което отговори: "Ивайло Чочев е един от футболистите, които се справят най-добре за момента, но смятам, че не може да изиграе три поредни двубоя. Визирам 45 минути с Черноморец, цял мач с Черно море и днес. Да не забравяме, че в неделя имаме изключително важен мач с Арда."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!