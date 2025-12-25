Временно е ограничено движението по пътя Оряхово – Селановци

Снимка: Булфото, архив

Временно е ограничено движението по път III-306 Оряхово – Селановци, информират от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е снегопочистване.

Вече е възстановено движението по път I-1 Мездра - Ботевград в района на Копяновец. За кратко пътят беше затворен заради аварирал ТИР, по информация на АПИ.

Във Враца тази сутрин снеговалежът е 5-6 см. по данни на НИМХ. Няма сигнали за нередности, посочват от Община Враца за БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!