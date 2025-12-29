Временно e спряно движението на тирове през два гранични пункта с Гърция

Снимка Булфото

Трафикът на товарни автомобили през граничните преходи „Илинден“ – „Ексохи“ и „Капитан Петко войвода“ - „Орменион“ на границата с Гърция е временно преустановен в двете посоки заради блокада от гръцките фермери, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Заради силния вятър фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет на границата с Румъния, от 6:30 часа вчера временно преустанови работа. Трафикът на граничните преходи межу двете страни е нормален.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален, допълват от „Гранична полиция“, предаде БТА.

