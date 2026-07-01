Временно ограничават движението по Аспарухов мост

Снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Б.Ненов

На 02.07.2026 г. (четвъртък), в интервала от 10:00 до 11:00 ч., движението по лявото платно на Аспарухов мост посока Бургас ще бъде временно ограничено.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и да спазват поставената сигнализация, информират от Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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