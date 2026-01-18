Временно ограничават движението по пътя Асеновград - Смолян

Снимка: АПИ

От 13 до 14 ч. във вторник - 20 януари, за обрушване на скатове ще се ограничи движението в двете посока по път II-86 Асеновград - Смолян при изхода на Асеновград в посока Смолян. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на работата автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут Девин - Кричим. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

