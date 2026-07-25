Временно привличане на лекари от МБАЛ Добрич - вариант за спасяване на болницата в Силистра

Кадър Нова телевизия

Възможността за временно привличане на лекари от МБАЛ – Добрич беше обсъдена по време на работното посещение на министъра на здравеопазването Катя Ивкова в Силистра, където се търсят спешни решения за възстановяване на дейността на четири затворени отделения в областната болница.

Министърът проведе поредица от срещи с медицински специалисти и ръководството на МБАЛ – Силистра, заедно с подуправителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев и областния управител инж. Николай Неделчев.

По време на разговорите стана ясно, че лечебното заведение изпитва сериозен кадрови недостиг, като незаетите лекарски позиции са около 25. Медиците посочиха, че основното предизвикателство е трудното привличане и задържане на млади лекари в региона.

Като една от възможностите за временно кадрово обезпечаване е била обсъдена възможността да бъдат привлечени специализанти и лекари от други лечебни заведения, включително от МБАЛ – Добрич. Подуправителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев обаче подчерта, че подобно решение може да има само временен характер, пише Про нюз Добрич.

„Здравеопазването е част от националната сигурност. Не можем да допуснем четири отделения да затворят и жителите на област Силистра да останат без необходимата медицинска помощ“, заяви министър Катя Ивкова.

По думите ѝ проведените срещи с лекарите показват, че основният проблем не е свързан с възнагражденията или условията на труд, а с организацията на работа, управлението на лечебното заведение и натрупаните междуличностни конфликти.

Очаква се разговорите с медиците, заявили готовност да се върнат на работа при промяна в организацията, да приключат в кратки срокове, така че Детското отделение в МБАЛ – Силистра да възобнови дейността си от 1 август, а паралелно да бъдат намерени решения и за останалите затворени отделения.

Според здравните власти, ако се наложи, временно могат да бъдат използвани специалисти от други болници в региона, но трайното решение остава възстановяването на собствените медицински екипи в силистренската болница.

Редактор "Екип на Петел",

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