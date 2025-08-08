Временно променят движението по участък от АМ „Струма“

Снимка: АПИ

От 8 до 12 ч. днес - 8 август, се променя организацията на движение в района на моста при 26-и км на АМ „Струма“. В участъка на територията на област Перник ще се извършва авариен ремонт на фугата на съоръжението, като ще се работи поетапно в двете платна за движение, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на дейностите преминаването през отсечката ще бъде:

от 8 до 9,30 ч. ще е ограничено движението по изпреварващата лента в платното за София, като трафикът ще се осъществява в активната лента;

от 9:30 до 11 ч. ще е ограничено движението в активната лента в платното за София, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента;

от 11 до 12 ч. ще е ограничено преминаването в активната лента в платното за Кулата, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за повишаване безопасността на движение.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

