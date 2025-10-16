Временно променят движението в участъци от АМ "Хемус"

снимка: АПИ

Временно се променя организацията на движение в участъци от АМ „Хемус“ на територията на областите София и Ловеч за краткотрайни дейности по поддържане на магистралата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Днес - 16 октомври, до 18:00 ч. и на 17 октомври между 08:00 ч. и 17:00 ч. ще се премахва излишната растителност и ще се почистват канавки на пътен възел Ботевград (при 47-и км), в област София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафика в активната и изпреварващата лента и в двете платна на магистралата. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

На 16 и 17 октомври от 08:00 ч. до 18:00 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранване на пътен възел „Боаза“ на АМ „Хемус“. По време на работата поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лентата, без ограничение в скоростта.

