Временно променят движението в участъци от републиканските пътища в Софийска област от утре

Снимка: АПИ

През следващата седмица - от 18 май до 22 май, за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 ч., като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента.

Отсечките, по които ще се полага маркировката са:

- път III-6004 Байлово – Смолско (от 18-и до 31-ви км),

- път III-105 Елешница - Eлин Пелин – Нови хан (от км 0 до 16-и км),

- път II-82 между Боровец и село Марица (от 14-и до 28-и км),

- път II-82 от Самоков до язовир Искър (от 39-и до 62-и км).

При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

