Временно променят движението в участъци от републиканските пътища в Софийска област

Снимка: АПИ

През следващата седмица - от 20 юли до 24 юли, за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Това предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, като трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи.

Отсечките, по които ще се полага маркировката са:

път II-16 София - Елисейна (от 22-ри до 81-ви км),

път III-105 Елешница - Eлин Пелин - Нови хан (от км 0 до 16-и км),

път III-181 София - Ковачевци (от км 0 до 26-и км),

път III-189 София - Банкя (от км 0 до км 3),

път III-802 София - Банкя (от км 0 до км 6),

път III-813 Годеч - Туден - Каленовци (от км 9 до км 16),

път III-1001 в района на с. Горно Камарци (от км 0 до км 9),

път III-811 Сливница - Богьовци (от км 0 до км 7),

път III-8103 Бучин Проход - Цръклевци (от км 0 до км 2),

път III-627 Рельово - Алино (от км 9 до км 13),

път III-6205 Белчински бани - Алино (от км 0 до км 5)

път III-8102 Дръмша - Чибаовци (от км 0 до 11-и км).

При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

Редактор "Екип на Петел",

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