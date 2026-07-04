Временно променят движението в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил

Снимка: АПИ

През следващата седмица – от 6 до 10 юли, временно ще се промяна организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От понеделник до петък, между 8 и 17 ч. ще се премахва излишна крайпътна растителност по АМ „Струма“ поетапно в двете посоки на движение от 37-и до 86-и км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От 6 юли до 10 юли между 8 и 17 ч. по път I-1 в участъка Дупница - Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

През следващата седмица ще се премахва излишната крайпътна растителност и по път I-6 от ГКПП Гюешево до границата с област Перник /от км 0 до 42-и км/. Работите ще се извършват между 7 и 15 ч., като поетапно ще се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за неудобството, но дейностите са необходими за подобряване на видимостта в отсечката и повишаване на безопасността. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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