Временно променят маршрута на тролейбусите във Варна

Снимка: Petel.bg

Временно ще бъде променен днес маршрутът на тролейбусите във Варна, предупреждават от "Градски транспорт".

Причината е полагане на асфалт по улица "Александър Рачински".

От 9 до 11 ч. тролейбусите в посока жп гара по линии 82, 83 и 88 ще завиват надясно по ул. "Георги Бенковски", бул. "Вл. Варненчик" и на кръстовището с бул. "Съборни" ще се включват по маршрута си.

