Временно спират движението по пътя Габрово - Казанлък за ритуала "Розобер"

Булфото

На 7 юни, днес, от 8 ч. до 11 ч., ще се ограничи движението на транзитно преминаващите автомобили в участък от път I-5 Габрово – Казанлък (от км 183 до км 199) за провеждане на ритуала „Розобер“, част от Празника на розата.

Трафикът и в двете посоки ще се отклонява по обходен маршрут по път I-6 и третокласния път III-5601 Шейново – Дунавци и обратно, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и указанията на „Пътна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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