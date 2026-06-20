Временно спряха движението в участък на АМ "Струма" заради свръхнатоварен трафик

Булфото

Временно е ограничено движението в участъка от км 97 до км 105 на АМ ,,Струма‘‘ в посока Кулата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е свръхнатоварен трафик в участъка.

По данни на АПИ в посока Кулата движението се пренасочва от пътен възел „Благоевград Юг“ по път I – 1 София – Кулата.

От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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