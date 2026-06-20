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Временно спряха движението в участък на АМ "Струма" заради свръхнатоварен трафик

20.06.2026 / 13:34 1

Булфото

Временно е ограничено  движението в участъка от км 97 до км 105 на АМ ,,Струма‘‘ в посока Кулата, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е свръхнатоварен трафик в участъка.

По данни на АПИ в посока Кулата движението се пренасочва от пътен възел „Благоевград Юг“ по път I – 1 София – Кулата. 

От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на "Пътна полиция".

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Коментари
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kris (преди 29 минути)
Рейтинг: 624803 | Одобрение: 122518
Шопите имат пари....Втурнали се за Гръчко за узо и мезакис да правят пацавурите по-богати.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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