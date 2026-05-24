Временно спряха издирването на изчезналия в Севлиево мъж, открита е следа
Снимка: Булфото
Служители на РУ-Севлиево и доброволчески формирования продължиха и днес действията по издирването на Георги Димитров Карапенев в района на местността "Чакала“, съобщават от полицията.
Мъжът е в неизвестност от вчера, когато последно е забелязан малко след 10:00 ч., припомня Фокус.
В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е обходено протежението на реката, като в акцията е използван и дрон.
В района е намерена обувка, за която има предположение, че принадлежи на издирвания мъж.
Поради високите нива на реката временно е преустановено издирването.
Действията по търсенето ще бъдат подновени незабавно след спадане нивото на водата и осигуряване на безопасни условия за работа на терен.
