Временно спряха издирването на изчезналия в Севлиево мъж, открита е следа

Снимка: Булфото

Служители на РУ-Севлиево и доброволчески формирования продължиха и днес действията по издирването на Георги Димитров Карапенев в района на местността "Чакала“, съобщават от полицията.

Мъжът е в неизвестност от вчера, когато последно е забелязан малко след 10:00 ч., припомня Фокус.

В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е обходено протежението на реката, като в акцията е използван и дрон.

В района е намерена обувка, за която има предположение, че принадлежи на издирвания мъж.

Поради високите нива на реката временно е преустановено издирването.

Действията по търсенето ще бъдат подновени незабавно след спадане нивото на водата и осигуряване на безопасни условия за работа на терен.

