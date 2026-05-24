реклама

Временно спряха издирването на изчезналия в Севлиево мъж, открита е следа

24.05.2026 / 17:22 0

Снимка: Булфото

Служители на РУ-Севлиево и доброволчески формирования продължиха и днес действията по издирването на Георги Димитров Карапенев в района на местността "Чакала“, съобщават от полицията. 

Мъжът е в неизвестност от вчера, когато последно е забелязан малко след 10:00 ч., припомня Фокус.

В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е обходено протежението на реката, като в акцията е използван и дрон. 

В района е намерена обувка, за която има предположение, че принадлежи на издирвания мъж.

Поради високите нива на реката временно е преустановено издирването. 

Действията по търсенето ще бъдат подновени незабавно след спадане нивото на водата и осигуряване на безопасни условия за работа на терен.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама