Временно затварят част от бул. „Мария Луиза“ във Варна заради празника

По повод днешното празничното шествие във връзка 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, за около 20 минути ще бъде променена организацията на движението в центъра на Варна.



От 10:20 до 10:40 ч. ще бъде затворено дясното платно на бул. „Мария Луиза“ в посока към бул. „Осми Приморски полк“ – в участъка от кръстовището с бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“.



Шествието ще тръгне от площад „Независимост“, ще премине по бул. „Мария Луиза“ и ще завърши пред Паметника на приморците, загинали в Сръбско-българската война.

