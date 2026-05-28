Временно затварят централни улици във Варна в неделя

Във връзка с инициативата на Община Варна „Слез от колата, включи се в играта“, свързана с Международния ден на детето, в неделя – 31 май, ще бъдат затворени за пътни превозни средства участъци от булеварди и улици в централната част на Варна. Промяната в организацията на движението предвижда:

Да се преустанови движението на ППС от 08:00 часа до 20:00 часа на 31.05.2026 г., както следва:

1. Бул. „Сливница“ – в частта от кръстовището с бул. „Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I”;

2. Бул. „Княз Борис I” – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Цар Освободител“;

3. Ул. „Опълченска“ – в частта от кръстовището с бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Братя Миладинови“;

4. Ул. „Братя Миладинови“ – в частта от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I“;

5. Ул. „Иларион Макариополски“ – в частта от кръстовището с ул. „Александър Малинов“ до кръстовището с бул. „Сливница“;

6. Ул. „Македония“ – в частта от кръстовището с ул. „Петко Каравелов“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“;

Не се позволява напречно пресичане на затворения участък. Предупреждават се гражданите, че в периода на въведеното ограничение паркираните в изброените участъци автомобили няма да могат да се придвижват. Промяната в организацията на движението ще бъде осигурена от ОД на МВР – Варна и сектор „Общинска полиция“ – Варна.

Информация за промените в маршрутите на линиите на градския транспорт ще бъде публикувана допълнително. Всички инициативи, организирани от Община Варна във Връзка с Международния ден на детето в дните 31 май и 1 юни, са поместени на адрес: https://live.varna.bg

Пресцентър на Община Варна

