Времето на първия учебен ден – дъжд и 17 градуса

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Сутринта над Западна, а до обяд и над Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици, прогнозира НИМХ. По интензивни ще са явленията в планинските райони, има условия и за градушки. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°.

Сутринта над масивите от Западна България, а до обяд и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

