Времето полудява на Никулден, до 20 декември сняг няма да вали

Шараните ще плуват във вода, само че тази вода ще бъде ограничена в тавата. Такава прогноза за Никулден направи пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

„Топло е. Няма я зимата. Късно есенно време“, обясни той.

Той посочи, че заради циклона, който се очаква да донесе буря в Гърция, в Югозападна България вече е започнало да вали дъжд.

„Тази валежна зона ще обхване България, само че няма да е в червено. Ще бъде преди всичко в западната половина. Вече на Никулден ще вали и на други места, но не чак толкова много. За това е виновен един средиземноморски циклон, който ще мине над Пелопонес. Затова в Северна Гърция е обявен този червен код за опасни валежи“, каза проф. Рачев.

Той посъветва пътуващите да бъдат внимателни.

„На 21-и в 5 ч. следобед влизаме в зимата. Най-ниското слънце, най-малко слънчева радиация, мъгли, ниска слоеста облачност. Отвратно време, дето му казват моите студенти. Топло е. 8 градуса беше сутринта в София и голяма част от България. Има един ветрец, който създава физиологичното усещане за доста по-студено“, обясни климатологът.

През следващата седмица ще продължаваме да се радваме на много топло време.

„До 15-и, да не кажа 18, 20 декември, нищо бяло като сняг в ниското не се наблюдава“, посочи той. Няма да има снях при откриването на ски сезона.

Най-много се очаква в София да вали в нощта срещу събота. След това ни очаква сравнително хубаво време. Възможно е да има „някоя дребна“ мъгла. Засега валежи не се предвиждат.

