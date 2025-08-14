Времето полудява от 17 август

Пиксабей

Метео Балканс оповести, че предвестниците на края на лятото са наблизо.

Ето какво съобщават те и показват карта за 17 август:

"Ето, че се задават и първите предвестници за промяна на атмосферната циркулация в Европа...

Валежи и гръмотевични бури в средата на август е типична класика..."

