Времето полудява от 17 август
14.08.2025 / 11:26 0
Пиксабей
Метео Балканс оповести, че предвестниците на края на лятото са наблизо.
Ето какво съобщават те и показват карта за 17 август:
"Ето, че се задават и първите предвестници за промяна на атмосферната циркулация в Европа...
Валежи и гръмотевични бури в средата на август е типична класика..."
