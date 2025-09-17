Времето прави рязък завой в четвъртък

Пиксабей

През нощта все още по-значителна облачност ще има над Източна България, преди полунощ с превалявания от дъжд. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, умерен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието - до 15°, в София - около 8°. Утре ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и ще се установява слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад, умерен в североизточните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 24°.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

