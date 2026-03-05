Времето рязко се променя - днес дъждовно, утре с мъгли и слънце

Снимка Булфото

Променливо време ни очаква в следващите дни.

Преди обяд в четвъртък ще е облачно в почти цялата страна. Следобед от Север на Юг облаците ще се разкъсват. В хода на деня ще вали в Западна и в Южна България – валежите ще са от дъжд, само в по-високия планински пояс – от сняг. Временно по-интензивно ще вали в югозападните райони. Дневни температури – в интервала от 10 до 15-16 градуса, по-хладно ще остане в районите с валеж.

В последните 3 дни от седмицата в ранните часове ще има условия за мъгла с понижена видимост. Ще е преобладаващо слънчево с временни увеличения на облачността. Минимална вероятност за кратки превалявания ще има в петък в Източна България. Температури ще се понижат леко в самия край на седмицата и в Деня на жената ще се движат между 8 и 13 градуса.

Втората пълна седмица на март ще е преобладаващо слънчева с обичайните за подобна обстановка мъгли сутрин. По-значителна облачност ще има в понеделник, но вероятността за валеж ще се запази минимална. В рамките на ден-два ще е по-хладно с дневни показания на термометрите от 7 до 12 градуса. След това – отново по-топло мартенско време. Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка около 16-18 март, пише tribune.bg.

