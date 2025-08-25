Времето се обръща на 26 август

Пиксабей

През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време. Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

