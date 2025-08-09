Времето се обръща след 18 август

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре ще остане слънчево, почти без облаци, с температури в най-високия летен диапазон от 33 до към 38 - 39 градуса, съобщи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Отново в югоизточна България и по Черноморието се очаква да духа силен североизточен вятър.

Морето обаче утре ще бъде спокойно, зарадва той.

Ако сте някъде по крайбрежието температурите ще се колебаят около и малко над 30 градуса, обясни Василковски.

С напредването на месец август е в ход дълъг слънчев и сух период, с висока степен на пожароопасност.

Промяна в обстановката се очертава към 18-ти и 20-ти август, когато заради нахлуване на малко по-студен въздух ще има условия за летни бури, които носят винаги риск от градушка, от кратки интензивни валежи, обясни още Николай Василковски.

