Времето се подобрява в неделя

През нощта срещу неделя над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно облачно. Валежи от дъжд се очакват в Дунавската равнина и крайните югоизточни райони от нашата страна.Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 5°С и 7°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана — до 3°–4°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и източната част от Горнотракийската низина - до 7-9°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в неделя , над цялата страна времето ще бъде предимно облачно. Слаби валежи то дъжд се очакват в Централният Предбалкан и Източна България, но до края на деня валежите и там ще спрат. Временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България. Над СЗ България до вечерта ще се образуват и мъгли. Максималните температури ще бъдат между 7-9°С, над почти цялата страна и доста по-топло до 10°-12°С в Югоизточна България. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а по Черноморието и от север- северозапад.

Времето в София

През нощта срещу неделя времето ще бъде предимно облачно със слаби валежи от дъжд, ще има условия да се образуват и мъгли. Минималните температури ще са между 4°С и 5°С. През деня в неделя ще е предимно облачно. След обяд и с разкъсвания на облачността. Максималните температури ще достигнат до 5-6 °С. Ще духа слаб северозападен вятър.

Времето в планините

Времето в планините ще е облачно, дъждовно. Валежи от дъжд се очакват в Централния Предбалкана, а от сняг в Централна Стара планина. Като границата между дъжд и сняг ще е между 1000-1200метра. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°С, на 2000 метра – около минус 3°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд. През деня времето ще е предимно облачно. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12°С и 14°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето на полуострова, постепенно ще се стабилизира.

