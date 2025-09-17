Времето се разваля в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда времето над по-голямата част от страната ще бъде с разкъсана облачност. Вятърът ще остане от югоизток. Валежи от дъжд се очакват над крайните северозападни райони, но до сутринта по фронта ще се изместят на изток ще спрат. Минималните температури ще са между 12°С и 18°С в Западна България, а в Източна и Южна България ще се задържи по-топло – до 17–20°С.

В сряда денят ще започне предимно слънчево и времето ще бъде все още топло. Следобед над планинските райони на Централна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. Малко след обяд над крайните североизточни райони ще започнат валежи от дъжд, свързани с приближаването студения атмосферен фронт. Над останалата част облачността ще се разкъса - до слънчево време.

До обяд ще духа слаб до умерен източен вятър, който към обяд ще се ориентира от северозапад. С него ще започне и нахлуване на по-студен въздух, допълва meteobalkans.com.

Температурите ще са в широк интервал – в Западна и Северозападна България около 23–25°С, докато в Горнотракийската низина ще бъде значително по-топло – до 27–28°С.

Времето в София

През нощта срещу понеделник облачността ще бъде разкъсана, предимно висока. Към сутринта ще започнат валежи от дъжд, но до края на деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Минималните температури ще са между 12°С и 15°С. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще се понижат и ще са между 22-23°С



Времето в планините

Времето ще е с променлива облачност и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите и Стара планина, придружени с гръмотевици. Още около обяд, а до края на деня от северозапад, първо в Западна България, а към края на деня и над останалата част, облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, ще започне и понижение на температурите. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°С, на 2000 метра - около 7°С.

Времето по Черноморието

До обяд времето по Черноморието ще е предимно слънчево, но след обяд и то предимно над крайните североизточни райони от нашето Черноморие ще превали и прегърми. Към края на деня валежите, макар и слаби, ще достигнат и до Южното Черноморие. Вятърът ще е източен, но с приближаването на фронта ще се ориентира от северозапад, ще започне и понижение на температурите. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2- 5 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на приближаващ студен атмосферен фронт. На много места в Централните Балкани, ще превали и прегърми. Температурите постепенно ще се понижат.

