Времето в днес: Жега и градушки

Снимка Булфото

Ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Максималните температури ще бъдат 34-39 градуса, в отделни райони - и по-високи. По-късно след обяд над северните и планинските райони ще се образуват купести облаци, на отделни места - и купесто-дъждовни, и ще превали краткотраен дъжд. Възможни са локални гръмотевични бури и градушки, предаде новини.бг.

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще са 30-33 градуса. Над планините ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, а до полунощ на места ще превали и прегърми.

Най-точната прогноза за времето можете да намерите ТУК.

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