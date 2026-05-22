Времето във Варна и региона в събота

Кадър НИМХ

Между 15 и 22 градуса ще са температурите във Варна и областта в събота.

През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи – ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния Предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Отново на много места, главно в следобедните часове, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

