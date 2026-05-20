Времето във Варна в четвъртък

Кадър НИМХ

През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

