Времето във Варна в четвъртък

През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 33°, в София - около 28°.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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