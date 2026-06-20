Времето във Варна в неделя

Атмосферното налягане ще е без съществена промяна и ще остане по-високо от средното за месеца.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През първия ден от астрономическото лято ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - 30°.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26° - 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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