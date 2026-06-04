Времето във Варна в петък

До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 24°, за София - около 26°.

Над планините купестата и купесто-дъждовната облачност ще се задържи значителна и на много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Над Черноморието преди обяд ще има разкъсана, по-често значителна облачност, която до обяд ще намалее. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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