Времето във Варна в понеделник: До 22 градуса

През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

В планините облачността ще е променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала.

