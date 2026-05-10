Времето във Варна в понеделник: Очакват се гръмотевици и 20 градуса

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 23°.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовно облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

