Времето във Варна в понеделник: От минус 9 до минус 1 градуса

През следващото денонощие ще остане студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат от минус 8° в Североизточна България до 4°-5° в крайните югозападни райони. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

