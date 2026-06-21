Времето във Варна в понеделник

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата, а в планинските и източните райони и на купесто-дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София – около 30°.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, по-значително над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Около и след обяд ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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